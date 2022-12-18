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Колонизация Луны до сих пор кажется научной фантастикой, но НАСА уже сегодня осуществляет программу «Артемида», одной из целей которой является создание обитаемой базы на спутнике Земли

Колонизация Луны до сих пор кажется научной фантастикой, но НАСА уже сегодня осуществляет программу «Артемида», одной из целей которой является создание обитаемой базы на спутнике Земли

﻿﻿Колонизация Луны пока кажется фантастикой, но НАСА уже реализует программу «Артемида», где одной из целей является создание обитаемой базы на спутнике Земли.

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