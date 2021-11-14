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Победная серия российских одиночниц прервалась в Токио. В двух видах программы на этапе Гран-при в столице Японии победителями стали российские фигуристы

Победная серия российских одиночниц прервалась в Токио. В двух видах программы на этапе Гран-при в столице Японии победителями стали российские фигуристы

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Серия Гран-при Задолго до Первого канала пристальное внимание на фигурное катание обратила главная телевизионная компания Японии - NHK.

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