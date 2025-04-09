От подписчика ✍️ В детской поликлинике кто-то перепутал мою куртку со своей и ушёл в ней. Куртка чёрная без капюшона, внизу на резинке.
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От подписчика ✍️ В детской поликлинике кто-то перепутал мою куртку со своей и ушёл в ней. Куртка чёрная без капюшона, внизу на резинке.