Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика дронов «Упырь» Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика и директора предприятия .
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Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика дронов «Упырь» Под Екатеринбургом подорвали автомобиль разработчика и директора предприятия .
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