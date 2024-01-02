В артиллерийских соединениях и воинских частях существенно увеличено количество беспилотных летательных аппаратов

БпЛА успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени, а также для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа «Краснополь-М2».
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