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24 сейва Бобровского помогли «Флориде» разбить «Чикаго» в матче НХЛ

24 сейва Бобровского помогли «Флориде» разбить «Чикаго» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)«Флорида Пантерз» на домашнем льду обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)У «пантер» голами отметились Джона Гаджович, Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук, Эван Родригес, Картер Вераге.

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