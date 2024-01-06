Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством Христовым. Он отметил, что православные христиане по всему миру в этот день празднуют особое событие — приход в мир Господа и Спасителя, который церковью именуется солнцем правды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии