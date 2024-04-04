Россиянам назвали способы научиться радоваться понедельникам

Эксперт по планированию Федосеева посоветовала начинать день с «лягушек» Принято считать, что понедельник — день тяжелый, но некоторые советы могут спасти любое начало недели, убеждена основательница бренда канцелярии для продуктивности Remarklee и эксперт по планированию Елена Федосеева.