Россиянам назвали способы научиться радоваться понедельникам

Эксперт по планированию Федосеева посоветовала начинать день с «лягушек» Принято считать, что понедельник — день тяжелый, но некоторые советы могут спасти любое начало недели, убеждена основательница бренда канцелярии для продуктивности Remarklee и эксперт по планированию Елена Федосеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии