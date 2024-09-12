«Это подарок от мамы нашим верным поклонникам», — Орбакайте передала послание россиянам от Пугачевой

Кристина Орбакайте уже вернулась в Соединенные Штаты Америки, где у нее находятся члены семьи. Публика заметила, что артистка давно не выступала в России, после чего та сделала заявление о том, что действительно отказалась от этого.
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