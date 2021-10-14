Politico сообщило о политических дрязгах в США из-за «Северного потока – 2»

Администрация президента США Джо Байдена на протяжении нескольких месяцев испытывает противодействие со стороны американского сената, который задерживает утверждение ряда кандидатур на посты в Госдепартаменте из-за отказа ввести санкции против европейского газопровода «Северный поток — 2».