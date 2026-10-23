© СберЗадача Сбера — создать искусственный интеллект, который поможет человеку осознанно проживать свою жизнь, ставить цели и достигать их, заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на конференции «Больше чем обучение» в «СберУниверситете».