В Приморье рабочего насмерть засыпало зерном

В Приморском крае следственные органы Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, что привело к трагической гибели рабочего во время уборки зерна, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на ведомство.
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