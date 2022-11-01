Арно Хидирбегишвили: Почему грузинскую молодёжь заставляют ненавидеть Россию

Помните поучительную «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца — о нерадивых школьниках начальных классов, не учивших уроки — потерявших драгоценное время и превратившихся в глубоких стариков? Сказка кончается хэппи-эндом, но только в жизни прокрутить стрелки часов назад, чтобы вернуть потерянное время, не получится… Сегодня, когда трусливый экс-президент Грузии, чтобы не возвращаться в тюрьму, симулирует в больнице странную, неразгаданную грузинскими и американскими врачами, болезнь, Грузия сполна пожинает неисправимое зло, содеянное его блудливыми руками, ведь потерянные поколения — не меньшая проблема, чем потерянные территории.