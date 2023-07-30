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Подонки из МОК

Подонки из МОК

Так и хочется написать — #ляди. Но начнем спокойно.  Ольга Харлан, украинская саблистка, стала центром внимания после своего решения отказаться пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

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Комментарии
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Анна
Получаются однобокие исключения!!!!!!!!!!!!! такого не должно быть в принципе!!!!!!!!!!!
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1 д.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Ну и наша спортсменка без флага ,без гимна и ещё позволила сидеть и ждать.Почему не пишут сколько она ждала?Пока дисквалифицируют хохлушку или даже до того когда ее восстановили?
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1 д.
ЮС
Юдкевич Сергей
!!!!!!!!!! Ты абсолютно прав.
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6 час.

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