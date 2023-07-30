Так и хочется написать — #ляди. Но начнем спокойно. Ольга Харлан, украинская саблистка, стала центром внимания после своего решения отказаться пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой.
Подонки из МОК
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна
Получаются однобокие исключения!!!!!!!!!!!!! такого не должно быть в принципе!!!!!!!!!!!
Ответить
1 д.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Ну и наша спортсменка без флага ,без гимна и ещё позволила сидеть и ждать.Почему не пишут сколько она ждала?Пока дисквалифицируют хохлушку или даже до того когда ее восстановили?
Ответить
1 д.
ЮС
Юдкевич Сергей
!!!!!!!!!! Ты абсолютно прав.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии