В пенсионный стаж россиян включат период работы на Украине до начала СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу Министерства труда о включении в страховой стаж граждан РФ периода работы на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках с 1991 года до начала специальной военной операции.
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