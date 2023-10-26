"Дедушка Google": Молодые пользователи высмеивают поискового гиганта

В то время как Google борется с утверждениями о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, чтобы сохранить свое доминирование в поиске в Интернете, руководитель поисковой системы компании в четверг заявил, что молодые пользователи высмеивают Google как старомодный.
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