22 чудесных совпадения, доказывающих, что родственные души существуют

Мы привыкли думать, что сами вершим свою судьбу. А что, если где-то во вселенной все уже давно решили за нас? Например, когда люди снова полюбили друг друга после потери памяти или попали на случайное фото друг друга десятилетней давности.
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