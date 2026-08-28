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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На аукцион выставят «Хонду» NSX Айртона Сенны. Машину оценили в 950 тысяч евро

Аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги автомобиль «Хонду» NSX, которым управлял трехкратный чемпион «Ф-1» Айртон Сенна.

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