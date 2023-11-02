Казань выделит субсидию за организацию проживания с питанием жителей дома по улице Чехова, где случился пожар

Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидий для возмещения затрат по организации проживания жильцов с питанием в результате ликвидации последствий пожара в многоквартирном жилом доме №8/2 по улице Чехова.
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