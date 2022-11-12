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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Саутгемптон», «Ман Сити» сыграет с «Брентфордом», «Челси» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» против «Вулвс»

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 16-м туре АПЛ. Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Брентфордом», «Челси» встретится в гостях с «Ньюкасла», «Арсенал» – с «Вулверхэмптоном».

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