Михаил Шеремет: Чудо прозрения случилось в прямом эфире BBC

Чудо прозрения случилось в прямом эфире BBC.Ведущая Сюзанна Рид задалась вопросом: как так получилось, что на военную помощь Украине миллиарды нашлись без проблем, а на британских пенсионеров денег нет?«Мы вдруг нашли все эти деньги на защиту восточного фланга Европы.
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