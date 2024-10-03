БПЛА серии «Одуванчик» дошли до производства БПЛА «Одуванчик» на испытаниях.Список беспилотных летательных аппаратов, выпускаемых российской промышленностью, постоянно пополняется новыми образцами.
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БПЛА серии «Одуванчик» дошли до производства БПЛА «Одуванчик» на испытаниях.Список беспилотных летательных аппаратов, выпускаемых российской промышленностью, постоянно пополняется новыми образцами.
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