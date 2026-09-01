Лилия Тафинцева: адаптация первоклассников займет до шести недель

Лилия Тафинцева из Липецкого госуниверситета рассказала ТАСС, что адаптация школьников после летних каникул может занять от двух до шести недель.
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