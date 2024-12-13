Лили-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин и Уиллем Дефо на премьере фильма "Носферату"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма ужасов Роберта Эггерса "Носферату". Картину представили исполнители главных ролей: Лили-Роуз Депп, Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо, Билл Скарсгард и Николас Холт.
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