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«Хвостик жизни все короче». В челябинской больнице работает 90-летняя врач

«Хвостик жизни все короче». В челябинской больнице работает 90-летняя врач

Екатерина Сумная — гордость городской больницы № 8 Челябинска. Это не лозунг из советской газеты, а чистая правда.

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Надя Котова
Такие люди - гордость России !
Алексей Андреевич
ничего себе, респект таким людям
Галина Баранова
Дай Бог ей здоровья!
Елена Мамонова
Вот какой достойный человек и таких людей нужно везде показывать,а не блогеров наркоманов
Елена игрик
"Гвозди бы делать из этих людей - крепче бы не было в мире гвоздей!"
Юрий Мельников
Крепкого здоровья, помноженного на счастья.
Igor
А говорили пенсионеров на работу не берут.

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