ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИЗдоровье«Хвостик жизни все короче». В челябинской больнице работает 90-летняя врач Екатерина Сумная — гордость городской больницы № 8 Челябинска. Это не лозунг из советской газеты, а чистая правда.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадя КотоваТакие люди - гордость России !Алексей Андреевичничего себе, респект таким людямГалина БарановаДай Бог ей здоровья!Елена МамоноваВот какой достойный человек и таких людей нужно везде показывать,а не блогеров наркомановЕлена игрик"Гвозди бы делать из этих людей - крепче бы не было в мире гвоздей!"Юрий МельниковКрепкого здоровья, помноженного на счастья.IgorА говорили пенсионеров на работу не берут.Комментировать
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