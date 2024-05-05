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Отправка французских легионеров в помощь ВСУ: первая рота уже находится в Славянске

Отправка французских легионеров в помощь ВСУ: первая рота уже находится в Славянске

Франция отправила солдат из своего Иностранного легиона (войсковое соединение, входящее в состав сухопутных войск Французской Республики) воевать против Вооружённых Сил Российской Федерации.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Статья бодрая и оптимистичная, даже чересчур. Это не &quot;игра началась&quot; и не сафари на французов. Там гибнут и наши парни!!! Сколько им еще рубить огнедышащих голов натовского дракона, который может отращивать всё новые и новые - сейчас французские, потом польские, прибалтийские?!. И скорее всего именно как нашу слабость НАТО воспринимает нежелание России &quot;расширять круг целей&quot;.
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15 час.
Natalija Osminina
Остается дождаться, когда пророссийцы Славянска передадут координаты дислокации французиков.
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4 час.

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