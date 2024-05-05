Отправка французских легионеров в помощь ВСУ: первая рота уже находится в Славянске

ИН

Ирина Некрасова

Статья бодрая и оптимистичная, даже чересчур. Это не "игра началась" и не сафари на французов. Там гибнут и наши парни!!! Сколько им еще рубить огнедышащих голов натовского дракона, который может отращивать всё новые и новые - сейчас французские, потом польские, прибалтийские?!. И скорее всего именно как нашу слабость НАТО воспринимает нежелание России "расширять круг целей".