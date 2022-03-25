Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Крику  много, шерсти мало, - сказал чёрт, обдирая  кошку. Так и с этой  трескотнёй насчёт повышения  пенсий. Подымут ...В Госдуме сделали...
  • Ольга Ершова
    Сейчас все пельмени - сущее гамно. Нужны заводы, работающие строго по ГОСТам и надзорные органы, работающие без взяток.Рыбные пельмени с...
  • Лилия Царенкова
    Вы лучше публикуйте статистику сколько людей оказались без медицинской помощи и лечения в результате вашей грёбаной п...Еще одна жертва и...

Боевые корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по прикрытию пункта базирования от условного налёта вражеских БПЛА

Боевые корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по прикрытию пункта базирования от условного налёта вражеских БПЛА

В ходе тренировок особое внимание было уделено противодействию современным способам ведения войн, в частности воздушные цели имитировали ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх