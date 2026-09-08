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Остросюжетный детектив "Черный шелк" выйдет на экраны 31 марта

Остросюжетный детектив "Черный шелк" выйдет на экраны 31 марта

Пресс-служба НМГ Завершились съемки масштабного фильма "Черный шелк" – продолжения нашумевшего исторического детектива "Красный шелк".

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