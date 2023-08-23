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Осенний призыв-2023: изменения и условия, о которых нужно знать

Осенний призыв-2023: изменения и условия, о которых нужно знать

Осенний призыв-2023: изменения и условия, о которых нужно знать Елена ГалицкаяВ ближайшие месяцы Россия готовится к осеннему призыву 2023 года, который будет иметь ряд изменений и нововведений.

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