Соцфонд: В России в 2023 году количество пенсионеров сократилось на 700 тысяч

Стефания Новак

Конечно как прожить на 19 тыс.? Пенсионеры одинокие не могут прожить на этот мизер. Кому мы нужны? Отработанный материал. Государство заботиться о молодых и детях. А о пенсионерах мало говорят. Пора пенсию довести до 35-45 тыс. руб. И тогда меньше будут умирать.