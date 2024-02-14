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Соцфонд: В России в 2023 году количество пенсионеров сократилось на 700 тысяч

Соцфонд: В России в 2023 году количество пенсионеров сократилось на 700 тысяч

По итогам 2023 года в России наблюдается снижение числа пенсионеров, зарегистрированных в Соцфонде (СФР).

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Комментарии
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Стефания Новак
Конечно как прожить на 19 тыс.? Пенсионеры одинокие не могут прожить на этот мизер. Кому мы нужны? Отработанный материал. Государство заботиться о молодых и детях. А о пенсионерах мало говорят. Пора пенсию довести до 35-45 тыс. руб. И тогда меньше будут умирать.
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15 час.
Дмитрий Королевич
А на 13?
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12 час.
ДК
Дмитрий Королевич
Не зря пенсионную реформу проводили.
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12 час.

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