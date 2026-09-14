Ярославские фольклорные коллективы победили на фестивале «Русское поле»

Ярославский ансамбль народной песни «Отрада» стал обладателем Гран-при фестиваля «Русское поле», а Ярославский областной народный хор удостоен диплома лауреата специальной премии за сохранение традиций хорового певческого искусства в номинации «Лучший хоровой коллектив».
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