Румыния выбирает президента на фоне обвинений в связях с РФ

Борьба разворачивается между ультраправым Джордже Симионом и либеральным кандидатом Никушором Даном. Победа первого может изменить геополитический курс страны, сблизив его с Венгрией и Словакией, тогда как победа Дана укрепит евроатлантическую линию В Румынии в воскресенье, 18 мая, стартовал второй тур президентских выборов.