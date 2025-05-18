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Румыния выбирает президента на фоне обвинений в связях с РФ

Румыния выбирает президента на фоне обвинений в связях с РФ

Борьба разворачивается между ультраправым Джордже Симионом и либеральным кандидатом Никушором Даном. Победа первого может изменить геополитический курс страны, сблизив его с Венгрией и Словакией, тогда как победа Дана укрепит евроатлантическую линию В Румынии в воскресенье, 18 мая, стартовал второй тур президентских выборов.

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