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Рязанские новости

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В Рязанской области расширяется сеть детских центров по нацпроекту «Семья»

В Рязанской области расширяется сеть детских центров по нацпроекту «Семья»

В рамках нацпроекта «Семья» в Рязанской области открыты три детских культурно-просветительских центра, оснащённых почти 4 тысячами книг и оборудованных для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

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