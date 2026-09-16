В Рязанской области расширяется сеть детских центров по нацпроекту «Семья»

В рамках нацпроекта «Семья» в Рязанской области открыты три детских культурно-просветительских центра, оснащённых почти 4 тысячами книг и оборудованных для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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