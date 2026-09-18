Андрей Травников проголосовал в первый день выборов через ДЭГ

Глава региона проголосовал в формате ДЭГ в первый день голосования. В своём МАХ канале Андрей Травников, отметил, что процедура через портал «Госуслуги» заняла буквально пару минут.
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