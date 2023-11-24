В центральный аппарат СК будет доложено об обстоятельствах инцидента с водителем автобуса в Хабаровске

В социальных медиа сообщалось, что в Хабаровске водитель-мигрант из-за конфликта с пассажиром, произошедшего в связи с наполненностью автобуса, высадил людей из общественного транспорта на улицу и отказался их везти.
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