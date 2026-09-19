ВС РФ взяли под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, освободили Марьевку, Гулево и Зеленую Диброву

ВС РФ взяли под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской областив ходе решительных действий этого добились бойцы группировки «Север».
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Там тысячи таких сёл. Понять бы, зачем они нам сдались?