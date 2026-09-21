Автор: Александр Тагиров Британское Минобороны официально подтвердило факт гибели на территории Украины своего действующего офицера – майора Пола Уилкса.
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Да хрен с ними, бритами погаными! Косить их всеми средствами и плевать на их ухищрения!👻
И это только то на что обратили внимание журналюги.
В США тоже подозрительно много высокопоставленых офицеров в последние месяцы стали постоянными жителями военных кладбищь в закрытых гробах и хоронят их без особо пышных традиционных сопровождений. Так, минимальные эскорт из 6 солдатиков и служебные выстрел холостыми...