Страна и люди
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Страна и люди

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Офицер британской разведки попал под "Калибр"? В Лондоне скрывают правду. Настоящие командиры ВСУ гибнут один за другим

Офицер британской разведки попал под "Калибр"? В Лондоне скрывают правду. Настоящие командиры ВСУ гибнут один за другим

Автор: Александр Тагиров Британское Минобороны официально подтвердило факт гибели на территории Украины своего действующего офицера – майора Пола Уилкса.

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Alex Nемо

И это только то на что обратили внимание журналюги.
В США тоже подозрительно много высокопоставленых офицеров в последние месяцы стали постоянными жителями военных кладбищь в закрытых гробах и хоронят их без особо пышных традиционных сопровождений. Так, минимальные эскорт из 6 солдатиков и служебные выстрел холостыми...