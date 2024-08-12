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Застройщикам снизили неустойки. Как покупателям компенсируют дефекты

Застройщикам снизили неустойки. Как покупателям компенсируют дефекты

Гарантийный срок на новостройки сократили до трех лет, также уменьшили и размеры возможных компенсаций дольщикам за дефекты при строительстве Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет меру ответственности застройщиков перед покупателями новостроек.

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