Ехать некуда: продажи автомобилей в ноябре снизились на 2,3%

В ноябре впервые с начала года продажи новых автомобилей показали отрицательную динамику. Вместе с тем в десятке самых популярных автомобильных брендов появились новые, в том числе и российские автопроизводители.
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