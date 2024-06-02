Блинкен пообещал Киеву ослабить поводок, разрешив еще больше бить по России

Госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу допустил, что президент Байден может позволить Украине использовать оружие американского производства для нанесения ударов по более широкому спектру целей внутри России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии