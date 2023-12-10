В Татарстане снизился объем транспортных услуг

Согласно отчету Татарстанстата, с января по октябрь 2023 года в Татарстане были предоставлены транспортные услуги на сумму 57 млрд 242,5 млн рублей, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии