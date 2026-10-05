Хуситы замкнули кольцо вокруг саудовских сил в Таизе — второй разгром за месяц. Саудовская группировка в ловушке.

Победоносное наступление армии Ансаруллах продолжает ломать хребет саудовской агрессии в Йемене. Освобождён персональный дворец спикера марионеточного «парламента» — символа оккупационного режима.
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Свежие комментарии
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Саудовцы в 1973-ем,... -"Отдали всю СВОЮ власть зверю и САМИ заговорили как ЗВЕРЬ" (библия)... И вот сейчас, этот ЗВЕРЬ (иудейский Уолл стрит, доллар)... и НЕ в состоянии защитить, своего благодетеля)... так как САМ... на "ладан дышит"... как НЕ созидатель.
Ой, как Трамп " успешно" делает "Америку" великой! И самого Трампа и его саттелитов лупят везде.