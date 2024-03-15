В России выбирают президента: онлайн-трансляция

В России стартовали выборы президента РФ. Они будут длиться три дня: с 15 по 17 марта. Граждане будут выбирать между четырьмя кандидатами: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
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