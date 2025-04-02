Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин отметил укрепление оборонного потенциала Союзного Государства

Путин отметил укрепление оборонного потенциала Союзного Государства

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив в телеграмме «нерушимые узы братской дружбы» народов и историческую и ценностную общность.

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