Путин отметил укрепление оборонного потенциала Союзного Государства

Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания с Днем единения народов России и Белоруссии, отметив в телеграмме «нерушимые узы братской дружбы» народов и историческую и ценностную общность.
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