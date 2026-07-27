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Газета.ру

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Роскомнадзор: от удара ВСУ по базе отдыха погиб глава запорожского ГРЧЦ Иванов

Роскомнадзор: от удара ВСУ по базе отдыха погиб глава запорожского ГРЧЦ Иванов

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе отдыха в поселке Кирилловка.

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