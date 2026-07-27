Роскомнадзор: от удара ВСУ по базе отдыха погиб глава запорожского ГРЧЦ Иванов

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) в республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе отдыха в поселке Кирилловка.