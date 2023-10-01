10 главных боевых искусств мира

Практически каждая страна мира имеет свой собственный тип боевого искусства — подчас, не один. Люди всегда учились защищаться от коварного соседа (те, кто сам не был в шкуре коварного соседа, учившегося, напротив, нападению).
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