‼️Архивные кадры 🏳️🇺🇦Очередные боевики ВСУ, которых отправили на убой, записали свое послание просроченному президенту💪 #ВСУ #ЗСУ #Потери #Мясо #Украина #СВО.
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‼️Архивные кадры 🏳️🇺🇦Очередные боевики ВСУ, которых отправили на убой, записали свое послание просроченному президенту💪 #ВСУ #ЗСУ #Потери #Мясо #Украина #СВО.
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