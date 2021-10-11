Почему российское кино всегда так тяжело смотреть?

Любопытно, однакоКиноПочему российское кино всегда так тяжело смотреть?автор - Киношная ночь Кадр из фильма "Красная жара". Режиссёр – Уолтер Хилл Я вырос на советских фильмах.Вернуться к статье193НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровСмотришь на современных Российских актеров и, как бы сказал Станиславский, НЕ верю! Не умеют говорить, не умеют носить костюмы, теряются в исторических интерьерах (которые упрощены до нельзя). Неправдоподобный грим. Сами фильмы с такими явными ляпами, что комментарии критиков не нужны. Спору нет, есть фильмы в современной РФ, которые зажмуривщись на все вышеперечисленное можно один раз посмотреть. Хочется посмотреть и сопереживать качественной актерской игре. Я вспоминаю фильм Чхеидзе "отец солдата", Хуциева "Два Федора", Герасимова "Тихий Дон" и прочие. Вот где игра актера, вот где сюжет, несмотря на отсутствие спец эффектов, обнаженки и кровищиВладимир СоловьевА самое главное - нет толковых сценаристов.SSHURIKОни сейчас не играют, а бабло зарабатывают.Евгений НатесовKonstantin Петров трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...SSHURIKА ты никак актеришка, которому от этого пирога и кусочка не досталось?Евгений НатесовА ты, походу, быдлятина...SSoberingДа ну?????????? Понятное дело, что советского кинА нет уже и Россия учится. Но я вам напишу, что СССР как и США клепал как хорошие, так и никчемные фильмы. Хорошие фильмы у США мы не покупали. Шла к нам дешёвка, коей и в СССР навалом было. Ушли СССровские актёры. Именно актёры! А в США, как сказал кто-то, звёзд много. но актёров мало. После развала СССР в Россию хлынул ширпотреб из США. Наши режиссёры и актёры пытались быть на них похожими. Мода на стиль съёмки кадров, компоновка кадров и сюжеты - повторяли американские. Но вот чем дальше, тем всё больше и больше русское кино начало отличаться от американского. Больше естественности, неожиданности, стилей съёмки и т.д. Кроме апокалиптических фильмов, США уже ничего не может предоставить. Сплошная банальщина и глупые, до смехоты, фантастические моменты.Виген ЕгиазарянНу, какое кино смотрите - такие выводы и делаете. А я предпочитаю смотреть фильмы типа Король говорит, Три биллборда в Миссури, Призрак, Зеленая книга, Реальная любовь и т п.SSoberingПри чём тут какие фильмы смотрю? Я о мастерстве их создания, о режиссуре и т.д. Ну а вы смотрите сказки.Виктор ШиховцевНе тяжела, а зачастую, просто невозможно.EШEchoAb ШарияЯ ДУМАЮ, ЧТО АВТОР - ПРИМИТИВ. У меня все.Наталья МашинаПолностью согласна, а еще хочу сказать про наши сериалы, которые пачками штампуют наши центральные телеканалы. Они все как под копирку, посмотришь начало и в голове уже весь сюжет: обязательно сцены насилия, тюрьма, несчастная любовь и тому подобное. за год хватает терпения посмотреть один или два сериала, благо по настоящему хорошие чаще не попадаются.Виген ЕгиазарянЦентральные каналы уже полностью дискредитировали себя. Лучше смотреть ТНТ, ОбщТелР, 360, Культуру. Наши делают хорошие сериалы: Ликвидация, Полицейский с Рублевки, Мылодрама, Оттепель и т.д. Или, вместо сериалов, смотрите отдельные фильмы: 14+, Хороший мальчик, Неадекватные люди, фильмы от Квартета И. И будет Вам удовольствие!Наталья МашинаСогласна с вами, я так и делаю, но в основном люди смотрят центральное ТВ((((Виген ЕгиазарянЭто старшее поколение. А среднее и младшее - уже ушли в Ютуб, Нетфликс и т.д. Там огромнейший выбор, и на его фоне эта нафталиновая туфта типа След, ФЭС, Хацапетовка и т.д. уже их не способна заинтересовать...SSoberingЕсть сериалы, которые по ТВ никогда не показывают. Интернет вам в помощь и мастерства вам в поиске и в скачивании. А так да. Толпа же слушает Киркорова, Михайлова и др. бездарей? Вот толпе и соответствующие фильмы показывают.Виген ЕгиазарянАвтор, похоже, из поколения ЕГЭ, и никакого отношения к российскому кинематографу в качестве кинокритика или синефила не имеет. А то бы он знал, что в 1980-е как раз потому и показывали - что не все "и так это знали". И фильмы типа Агония, Покаяние, Курьер, Плюмбум - открывали такие страницы жизни советского общества, о которых как раз не все знали. И современного кино автор не знает: современное российское кино как раз наоборот - слащавое, веселое, придурковатое (Елки, Мамы, Ржевский, Полицейский с Рублевки) - и мрачные фильмы типа "Дурак", "Левиафан" - являются как раз исключением, а не нормой. Но автору нужно тут продвинуть пропагандистский месседж, ему не до правды.SSoberingВот комедии Россия разучилась снимать. Это правда. Да их и мало кто умел, в сравнении с СССР.Евгений НатесовКаждое поколение одна и та же песня - а вот раньше... Я это называю родительский стон.Комментировать
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