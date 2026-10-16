Главное в тезисах: Тезис 1: Визит спецпосланника Трампа Джона Коула в Минск 15–16 сентября не привёл к прорыву: вместо ожидаемых сотен «политзаключённых» освобождены лишь 25 человек, а Александр Лукашенко занял жёсткую наступательную позицию.