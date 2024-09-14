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Бизнесмен Григорян не признал вину в хищении 7 млн рублей у Минобороны

Бизнесмен Григорян не признал вину в хищении 7 млн рублей у Минобороны

Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян, арестованный по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны России при реконструкции курсантского общежития Краснодарского высшего военного училища, отказался признавать вину.

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